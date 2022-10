Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Fahrradkontrollwoche - Mehr Mängel als im Vorjahr

Bei einer Fahrradkontrollwoche vom 26. bis 30. September 2022 führte das Polizeirevier Bad Mergentheim mehrere Überprüfungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten durch. Zielrichtung war es, die Sicherheit auf den Schulwegen in und um Bad Mergentheim zu erhöhen. Die Kontrollen erfolgten morgens vor verschiedenen Schulen in Bad Mergentheim, Igersheim und Weikersheim. Besonders im Fokus lag die Überprüfung der Beleuchtung und der Verkehrssicherheit der Fahrräder von Schülerinnen und Schülern. In Anbetracht der beginnenden dunklen Jahreszeit ist die Erkennbarkeit der Kinder und Jugendlichen auf dem Schulweg sehr wichtig . Natürlich wurde auch auf das Tragen eines Helms geachtet und hingewiesen. Etwa ein Drittel der Jugendlichen trug keinen Helm.

Sofern ein Mangel festgestellt wurde, haben die Beamtinnen und Beamten den Schülerinnen und Schülern "Fahrrad-Check-Zettel" ausgehändigt, auf denen die festgestellten Mängel vermerkt wurden. Deutlich überrepräsentiert waren hier defekte oder nicht vorhandene Beleuchtungseinrichtungen. Es fiel auf, dass manche Schüler zwar eine Beleuchtung mit sich führten, diese aber aufgrund eines leeren Akkus nicht funktionstüchtig war.

Im Rahmen der Kontrollaktion wurden insgesamt 184 Fahrräder kontrolliert und 62 "Fahrrad-Checks" ausgehändigt. Die Mängelquote liegt somit bei mehr als einem Drittel, während diese im Jahr 2021 bei knapp einem Viertel lag. Vor diesem Hintergrund appelliert das Polizeirevier Bad Mergentheim an Eltern, ihre Kinder mit einem verkehrstüchtigen Fahrrad und nur mit Helm loszuschicken. Besonders in der dunklen Jahreszeit sollte auf die Beleuchtung geachtet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell