POL-PDLU: Warnung vor betrügerischen Telefonanrufen

Schifferstadt (ots)

Die Geschädigte erhielt am 21.04.2022 einen Anruf vom einem englisch sprechenden "Officer Robert Hernandez", welcher angeblich von der Bundespolizei Berlin sei. Er teilte ihr mit, dass mit ihren Personalien mehrere Krypto-Wallets erstellt worden wären. Außerdem sei unter ihrem Namen ein Auto angemietet worden, in dem jetzt mehrere Kilo Kokain aufgefunden wurden. Die Geschädigte wurde aufgefordert umgehend ihre Online-Banking-Konten vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Sie sollte dem angeblichen "Officer" die Bankdaten nennen, damit dieser per Fernwartung die Konten schützen könne. Die 37-Jährige hielt den Sachverhalt zunächst für glaubwürdig und kam dem nach. Erst als sie parallel dazu die echte Bundespolizei in Berlin kontaktierte, wurde sie auf die Betrugsmasche hingewiesen. Sie schaltete umgehend dem Laptop aus und veranlasste eine Sperrung ihre Konten. Die Polizei warnt ausdrücklich, übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten (bspw. Passwörter oder Transaktionsnummern). Folgen Sie Aufforderungen in E-Mails, Programme herunterzuladen, nur dann, wenn Sie die entsprechende Datei auch auf der Internet-Seite des Unternehmens finden (Starten Sie keinen Download über den direkten Link). Öffnen Sie insbesondere keine angehängten Dateien. Nutzen Sie Antivirenprogramme und Firewalls. Die Polizei würde niemals telefonisch persönliche Daten zu Bankkonten erfragen oder zur Zahlung von Geldleistungen auffordern.

