Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Neuhofen (ots)

Am 19.04.2022, gegen 12:00 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Fahrrad das Kirchgässl in Neuhofen und wollte links in die Rehbachstraße abbiegen. An dieser Einmündung gilt die Vorfahrtsregelung rechts vor links. Während dem Abbiegevorgang, habe eine bislang unbekannte PKW-Fahrerin ihm die Vorfahrt genommen. Er habe so stark bremsen müssen, dass er vom Fahrrad fiel. Dabei habe er seine linke Seite des Beckens geprellt und seine rechte Hand aufgeschürft. Die unbekannte Fahrerin sei ohne anzuhalten in die Rehbachstraße in aufsteigender weitergefahren. Die Dame sei mit einem beigefarbenen mittelgroßen Pkw unterwegs gewesen. Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell