Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falscher Handwerker unterwegs +++ Mehrere Autos in der Hellmundstraße zerkratzt +++ Kellerverschlag aufgebrochen +++ Zurückgelassene Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern

Wiesbaden (ots)

1. Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Schiefersteinstraße, 26.04.2022, 15.00 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Schiefersteinstraße wurde am Dienstagnachmittag eine Seniorin von einem falschen Wasserwerker heimgesucht. Der Mann überrumpelte die Geschädigte an der Wohnungstür und erlangte unter dem Vorwand, "nach dem Wasser schauen zu müssen", Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte der Täter die Frau geschickt ab, so dass ein Komplize unbemerkt in die Wohnung gelangen und hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld stehlen konnte. Der angebliche Handwerker soll etwa 40-45 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß sowie mit einer schwarzen Latzhose bekleidet gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

2. Mehrere Autos in der Hellmundstraße zerkratzt, Wiesbaden, Hellmundstraße, 25.04.2022, 18.00 Uhr bis 26.04.2022, 19.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagabend und Dienstagabend sind Vandalen durch die Hellmundstraße gezogen. Die Täter zerkratzten mindestens zehn am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und verursachten hierdurch einen erheblichen Sachschaden. Hinweise nimmt das 1.Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Kellerverschlag aufgebrochen - Fahrrad und Weinflaschen gestohlen, Wiesbaden, Erbacher Straße, 23.03.2022 bis 26.04.2022,

(pl)In den letzten Wochen waren im Keller eines Mehrfamilienhauses in der der Erbacher Straße Einbrecher zugange. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Kellerbereich, brachen ein dortiges Kellerabteil auf und entwendeten hieraus ein rotes Racebike von Rotwild sowie diverse Weinflaschen. Das gestohlene Fahrrad hat schwarze Felgen mit weißen Speichen und einen weißen Sattel. Das 4. Polizeirevier bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2440 um Hinweise.

4. Zurückgelassene Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern, Mainz-Kastel, Kurt-Hebach-Straße, 26.04.2022, 13.20 Uhr bis 13.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag musste ein Autofahrer in Mainz-Kastel leider die Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen Pkw gegen 13.20 Uhr in der Kurt-Hebach-Straße auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt und zwei Smartphones, einen Laptop, eine Tasche sowie ein weiteres technisches Gerät im Wagen belassen. Nur wenige Minuten später bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug, musste er dann feststellen, dass Autoaufbrecher den Pkw auf unbekannte Weise geöffnet und die im Fahrzeug liegenden Sachen entwendet hatten. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell