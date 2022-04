Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schreckschusswaffe bei Auseinandersetzung eingesetzt

Wiesbaden (ots)

Schreckschusswaffe bei Auseinandersetzung eingesetzt, Wiesbaden, Neugasse, Marktstraße, 25.04.2022, 09.40 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 42 und 65 Jahre alten Männern, bei welcher eine Schreckschusswaffe zum Einsatz kam. Die beiden Männer waren gegen 09.40 Uhr in der Fußgängerzone im Bereich der Neugasse an der Ecke zur Marktstraße aneinandergeraten. Im Verlauf der Handgreiflichkeiten habe der 65-Jährige schließlich mit einer Schreckschusswaffe in Richtung seines Kontrahenten geschossen. Der 42-Jährige und auch der 65-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der 65-Jährige konnte durch die verständigten Polizeikräfte vor Ort festgenommen und die Waffe sichergestellt werden. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell