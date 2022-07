Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 18-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag (15.07.2022) von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt. Die junge Dame stieg um 15.30 Uhr an der Haltestelle Postdörfle aus dem Bus aus und überquerte die Birkenwaldstraße, um zur Treppe zur Straße Im Kaisemer zu gelangen. Dort wurde sie auf einen Mann aufmerksam, der sexuelle Handlungen an sich vornahm und sich laut Zeugenaussagen schon einige Zeit dort aufgehalten haben soll. Er wird als dunkelhäutig, ca. 170 bis 180 cm groß beschrieben und soll kurze schwarze Haare gehabt haben. Weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

