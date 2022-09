Polizei Eschwege

POL-ESW: Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung die am Open-Flair Sonntag im Bereich des Kreisels am "Eschweger Stadtbahnhof" stattfand

Eschwege (ots)

Die Polizei in Eschwege ermittelt in einem Vorfall von gefährlicher Körperverletzung, der sich am 15. August (Open-Flair-Sonntag) etwa gegen 18.50 Uhr in Eschwege nahe des Eschweger Stadtbahnhofkreisels in der Bahnhofstraße auf dem Gehweg zugetragen hat.

>>>3-köpfige Personengruppe soll Opfer mit Schlägen und Tritten traktiert haben

An dem besagten Abend wurden ein 54-Jähriger aus Eschwege und ein 64-Jähriger aus Witzenhausen von einer 3-köpfigen Personengruppe angegriffen, wobei die Täter insbesondere auf den 64-Jährigen massiv durch Tritte und Schläge eingewirkt haben sollen, wodurch dieser mehrere nicht unerhebliche Verletzungen erlitt. Zuvor soll es auch zu rassistischen Beleidigungen gekommen sein, bevor die Gruppe letztlich über die Straße "Stedigsrain" in Richtung Campingplatz des OF-Festivalgeländes flüchtete, wo zwei der Tatverdächtigen dann später vom dortigen Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnten. Der dritte Tatverdächtige konnte nicht mehr aufgegriffen werden.

(s. PM vom 15.08.2022, 12.05 Uhr)

Bei den seinerzeit ermittelten Tatverdächtigen handelt es sich um einen mittlerweile 20-jährigen Mann aus Sontra und einen 22-jährigen Mann aus Eschwege, die aber eine Beteiligung an der Tat bislang abstreiten.

>>>Polizei sucht u.a. nach Autofahrern und Cafe-Besuchern, die als Zeugen in Betracht kommen

Der flüchtige dritte Tatverdächtige ist bislang noch nicht ermittelt. Den Beamten in Eschwege liegt jetzt aber die Aussage eines Zeugen vor, die nahelegt, dass noch weitere bislang namentlich unbekannte Personen Zeugen des Vorfalls gewesen sein könnten und daher zur Klärung der Tat und zur Ermittlung des dritten Tatverdächtigen beitragen könnten.

>>>Drei junge Männer mit schwarzer Pkw sollen dem Verletzten geholfen haben

Nach Angaben des Zeugen, der bei Wahrnehmung des Vorfalls selbst einschritt und den flüchtenden Tätern zunächst noch hinterherlief, soll zwischenzeitlich ein schwarzes größeres, modernes Auto (näheres nicht bekannt) angehalten haben, aus dem drei jungen Männer (zwischen 25 und 30 Jahre) ausgestiegen sind. Der Zeuge beschreibt zwei von ihnen als kräftig und durchtrainiert, den anderen mit normaler Figur. Die drei gut gekleideten jungen Männer, die dem äußeren Erscheinungsbild nach evtl. arabischer Herkunft waren, sich aber gut verständlich auf Deutsch unterhielten, hatten sich dem am Boden liegenden Opfer helfend zugewandt, waren später dann aber weitergefahren. Zudem hatte die Unterhaltung der Männer darauf hingedeutet, dass sie einen oder mehrere aus der verantwortlichen flüchtigen Personengruppe persönlich kannten.

Auch in einem nahe gelegenen Cafe gegenüber des Kreisels seien laut des bekannten Zeugen noch Besucher auf der Außenterrasse gewesen, die eventuell brauchbare Hinweise zu der Tätergruppe liefern könnten.

Die ermittelnden Beamten der Polizei in Eschwege bitten daher um weitere Hinweise in dem Fall und dass sich Zeugen des Vorfalls unter der Nummer 05651/925-0 melden sollen.

