Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Adolzfurt: Schuppen aufgebrochen

Aus einem Schuppen in Adolzfurt entwendete eine unbekannte Person zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 16 Uhr, mehrere Gegenstände. Der Täter brach den mit einem Vorhängeschloss gesicherten Schuppen in der Wiesentalstraße auf und stahl Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 in Verbindung zu setzen.

Pfedelbach: PKW beschädigt

Zwei Firmenwagen beschädigten Unbekannte zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 11.45 Uhr, in Pfedelbach. Die beiden Mercedes Vito waren im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Allmendstraße geparkt. Mit einem Gegenstand schlugen die Täter gegen die Frontschreiben der beiden Fahrzeuge, sodass diese zu Burch gingen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell