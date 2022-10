Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen-Gerlachsheim: Beschädigungen vor Tennisclub

Unbekannte beschädigten zwischen 20 Uhr am Donnerstag, 6. Oktober 2022, und 16 Uhr am vergangene Freitag eine Bank und einen Tisch vor dem Tennisclub Gerlachsheim. Die Holzbank wurde vermutlich mutwillig zusammengetreten und der Tisch mit einem Feuerzeug beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09343 62130 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen.

Großrinderfeld-Schönfeld: Sturz von Fahrrad durch Hund

Eine Fahrradfahrerin stürzte am Mittwochnachmittag in Großrinderfeld-Schönfeld von ihrem Fahrrad und wurde verletzt. Die Frau war gegen 14 Uhr auf dem Mühlackerweg unterwegs, als ihr Hund, den sie während der Fahrt an der Leine hielt, einen anderen Hund sah und in dessen Richtung rannte. Aufgrund des Zugs stürzte die Frau und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb unverletzt.

