Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Selbach - Eingebrochen, Zeugen gesucht

Gaggenau, Selbach (ots)

Bislang Unbekannte sind am Donnerstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Gernsbacher Straße eingestiegen. Die ungebetenen Besucher sollen zwischen 10:30 Uhr und 15:15 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Doppelverglasung einer Terrassentür an der nordwestlichen Gebäudeseite eingeschlagen und sich hierdurch Zutritt in das Esszimmer des Anwesens verschafft haben. Daraufhin durchwühlten die Langfinger alle Räumlichkeiten des zweistöckigen Gebäudes und hinterließen ein Chaos aus Inhalten von Schränken, Vitrinen und Büromöbeln. Die unbekannten Personen entwendeten einen Ring der Eigentümer, bevor sie unentdeckt das Weite suchten. Mehrere Zeugen sollen in der Wohngegend zwei verdächtige Männer mittleren Alters beobachtet haben, welche Sonnenbrillen trugen und sich auffällig verhielten. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl und bitten weitere Zeugen, welche Hinweise zur Identität von Verdächtigen geben können, sich unter Rufnummer 07225 9887-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell