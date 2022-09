Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, L107 - Aufgefahren

Gutach (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag. Eine 44-jährige VW-Lenkerin befuhr hierbei kurz nach 15 Uhr die L107 in Gutach, als sie zwischen der Abzweigung nach Mühlenbach und der B33 ihr Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Eine nachfolgende 66-jährige Lenkerin eines Ford hatte dies mutmaßlich zu spät erkannt und prallte in das Heck des vor ihr befindlichen Wagens. Aufgrund der Kollision wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen die Maßnahmen vor Ort. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell