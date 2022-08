POL-MS: Autobahn 43 - Weißer Golf fährt unter Schutzplanke - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein 25-jähriger couragierter Mann wurde am Samstagabend (27.8., 20:10 Uhr) am Rande der Christopher-Street-Day-Versammlung am Albersloher Weg bei einem brutalen Angriff schwer verletzt. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte Zeugenaussagen zufolge zuvor mehrere Versammlungsteilnehmerinnen ...

mehr