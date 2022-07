Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen/B465 - In den Gegenverkehr geraten

Zwei verletzte Personen und etwa 10.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag bei Warthausen.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr fuhr die 22-Jährige mit ihrem Audi in Richtung Schemmerhofen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Audi und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Skoda eines 28-Jährigen. Durch den Zusammenstoß gerieten beide Autos von der Straße ab und kamen im Grünstreifen zum Stillstand. Die 28-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen werden. Die Unfallverursacherin wurde schwer, der Skoda-Fahrer leicht verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Gegen 19 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

