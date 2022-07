Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch erlitt ein Motorradfahrer in Bad Schussenried Verletzungen durch einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr fuhr eine 19-Jährige die Straße Rißtal von Wattenweiler kommend in Richtung Winterstettendorf. Von dort wollte sie nach links in Richtung Bahnhofgasse abbiegen. Wohl zu spät erkannte sie einen 16-Jährigen, der ihr auf seinem Motorrad entgegenkam. Dieser hatte Vorfahrt. Sie wollte ihr Abbiegen noch abbrechen und lenkte zurück auf die rechte Spur. Der Motorradfahrer ging davon aus, dass die Frau in die Bahnhofgasse fährt und lenkte seinerseits auf seine linke Fahrspur, um dem Opel auszuweichen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 16-Jährige schleuderte von seinem Motorrad und verletzte sich. Er wurde zur Behandlung durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Am Motorrad und am Opel entstand Totalschaden. Abschlepper brachten den Opel von der Unfallstelle, während Angehörige des 16-Jährigen sich um das Motorrad kümmerten. Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang.

Hinweis:

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Konzentration. Geben Sie auf andere Verkehrsteilnehmer Acht und gewähren Sie lieber einmal zu viel Vorrang. Damit alle sicher ankommen.

++++1429153

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell