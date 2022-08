POL-MS: 20-Jähriger mit Pfefferspray ausgeraubt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein 39-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen (25.8., 09:20 Uhr) den Rat einer Streifenwagenbesatzung nicht befolgt und ist augenscheinlich stark alkoholisiert auf sein Fahrrad gestiegen. Ein Zeuge hatte zuvor über die Leitstelle eine hilflose Person an der Weseler Straße gemeldet. Vor Ort traf die Streifenwagenbesatzung den 39-Jährigen an, der ...

mehr