POL-ME: Junges Trio raubt 11-Jährigem den Roller - die Polizei ermittelt - Velbert - 2205180

Mettmann (ots)

Am Montagmittag (30. Mai 2022) raubte ein junges Trio einem 11-Jährigen am Zentralen Omnibusbahnhof in Velbert-Mitte einen Roller. Die Tatverdächtigen flohen anschließend in Richtung Fußgängerzone. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 13 Uhr hielt sich ein 11-Jähriger am Zentralen Omnibusbahnhof an der Friedrich-Ebert-Straße in Velbert-Mitte auf. Als er einen Kiosk betrat, stellte er seinen mitgeführten Roller vor dem Verkaufsraum ab. Nur wenige Minuten später verließ er den Kiosk wieder und stellte fest, dass ein ihm unbekannter Junge seinen Roller an sich genommen hatte. Der 11-Jährige forderte die Herausgabe seines Eigentums, was der Junge jedoch verweigerte. Anschließend kam der junge Dieb auf ihn zu, verletzte ihn leicht am Knie und floh anschließend mitsamt des Rollers und seinen zwei Freunden fußläufig in Richtung Fußgängerzone.

Der 11-Jährige informierte seine Erziehungsberechtigten, welche Strafanzeige auf der Polizeiwache Velbert erstatteten.

Bei dem Roller handelt es sich um einen grünen Tretroller der Marke "muuwmi". Der Wert wird auf circa 50 Euro beziffert.

Die drei flüchtigen Tatverdächtigen werden auf circa 12 Jahre geschätzt. Sie sollen circa 160cm groß sein und schwarze Haare haben. Einer der Tatverdächtigen soll eine schwarze Jacke mit weißer Kapuze, ein Anderer eine Brille getragen haben. Alle drei sollen von südosteuropäischem Aussehen gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen oder zur Identität der flüchtigen Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

