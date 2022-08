Polizei Münster

POL-MS: Bei Sturz mit dem Fahrrad schwer verletzt - 21-Jähriger pustet 2 Promille

Münster (ots)

In der Nacht zu Freitag (26.8., 01:15 Uhr) hat sich ein 21-jähriger Münsteraner bei einem Sturz mit seinem Fahrrad an der Salzstraße schwer verletzt. Der junge Mann fuhr auf der Promenade in Richtung Windthorststraße und wollte dann nach links auf die Salzstraße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2 Promille. Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

