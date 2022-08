Polizei Münster

POL-MS: 88-jähriger Mofa-Fahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 88-jähriger Mofa-Fahrer ist am Donnerstagmorgen (25.08., 08:30 Uhr) an der Engelstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Der 60-jährige BMW-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen der Windthorststraße unterwegs und wollte nach links in die Engelstraße abbiegen, als der 88-Jährige beim Abbiegen vermutlich mit seinem Mofa von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, der Mofa-Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

