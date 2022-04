Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Umweltgefährdende Abfallbeseitigung im Wald

Geisfeld (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 23.04.2022, 18:30 Uhr und Sonntag, 24.04.2022 16:00 Uhr, wurde im Gemeindewald Geisfeld, auf einem Feldweg in der Nähe des Forsthauses "Königsfeld", unerlaubt eine große Menge umweltgefährdender Asbestplatten entsorgt. Es handelte sich um ca. 30, teilweise schon zerbröselte, alte Dachplatten (Eternitplatten) von ca. 2 m Länge, zwei alte Keramikwaschbecken und einen alten Keramik-WC-Sitz. Gegen die derzeit noch unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Umweltstraftat eingeleitet und weitere Fachbehörden in Kenntnis gesetzt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Aufgrund der Größe und Menge des aufgefundenen Abfalls, ist von einem Transport mittels Anhänger oder einem Transporter auszugehen. Wer kann Angaben zu der Müllentsorgung oder auffälligen Fahrzeugen in Geisfeld am 23.04.22 oder 24.04.22 machen? Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil oder jede andere Polizeidienststelle.

