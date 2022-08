Polizei Münster

POL-MS: Couragierter Zeuge zusammengeschlagen - Tatverdächtiger mit Anglerhut gesucht

Münster (ots)

Ein 25-jähriger couragierter Mann wurde am Samstagabend (27.8., 20:10 Uhr) am Rande der Christopher-Street-Day-Versammlung am Albersloher Weg bei einem brutalen Angriff schwer verletzt.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte Zeugenaussagen zufolge zuvor mehrere Versammlungsteilnehmerinnen mit den Worten "Lesbische Hure" und "Verpisst euch" verbal attackiert und war in drohender Weise auf sie zugegangen. Der 25-Jährige Mann habe die Situation beobachtet und den Unbekannten gebeten, diese Beleidigungen zu unterlassen. Unvermittelt habe der Täter dem couragierten Zeugen ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag habe der Geschädigte das Gleichgewicht verloren. Der Beschuldigte habe wiederholt zum Schlag ausgeholt und dem taumelnden Mann einen erneuten gezielten Faustschlag ins Gesicht versetzt, sodass der Geschädigte das Bewusstsein verloren habe und zu Boden gefallen sei. Der Geschädigte fiel in Rückenlage zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf den Asphalt auf. Der Verletzte war nicht mehr ansprechbar.

Der Tatverdächtige sei fußläufig mit einem Begleiter in Richtung Siemensstraße geflüchtet. Zeugen beschrieben ihn als 1,70 bis 1,80 Meter großen 18 bis 20 Jahre alten Heranwachsenden mit schmächtiger Statur. Er sei mit einer Jeans mit breit ausgestellten Beinen, einem T-Shirt und einem Anglerhut bekleidet gewesen. Sein Begleiter soll gleichen Alters, ebenfalls männlich und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Rettungskräfte brachten den schwerstverletzten Mann in ein Krankenhaus.

Eine Ermittlungskommission für die Klärung der Tatumstände wurde beim Polizeipräsidium Münster eingerichtet.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell