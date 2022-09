Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Sexuell belästigt, Zeugenaufruf

Gernsbach (ots)

Zwei bislang unbekannte junge Männer sollen am frühen Donnerstagmorgen ein Mädchen sexuell belästigt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Männer gegen 7:20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Weinbergstraße die 13-Jährige zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf des Gesprächs unsittlich berührt haben. Nach kurzer Zeit gelang es ihr, sich loszureißen und über die Straße in Richtung einer dortigen Schule zu flüchten.

Zu den nun gesuchten Unbekannten liegen folgende Beschreibungen vor:

1: Circa 20 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, normale Figur, westeuropäisches Aussehen, schwarze Locken rechts und links abrasiert, auffälliges Muttermal am rechten Mundwinkel, bekleidet mit grauer Jogginghose sowie einem schwarzen Hoodie.

2: Circa 20 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, normale Figur, westeuropäisches Aussehen, blond/braune schulterlange Haare, auffälliger roter Fleck am Hals, bekleidet mit blauer Jeans und grauem Hoodie.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Gernsbach unter der Rufnummer: 07224 3663 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell