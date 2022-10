Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2022

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Mehrjährige Haftstrafen nach Computerbetrug

Zwei Männer wurden im Mai 2022 festgenommen und in Justizvollzugsanstalten eingeliefert, nachdem sie dringend verdächtig waren, eine Firma aus Bad Mergentheim um einen Betrag in Höhe von über 1.500.000 Euro betrogen zu haben. Über den Zeitraum von sechs Jahren sollen die Männer Bestellungen manipuliert und dann die Erstellung von Rechnungen an eine Firma in Stuttgart verhindert haben. Im Gegenzug sollen die Beschuldigten von der begünstigten Firma finanzielle Zuwendungen erhalten haben. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5227882. Bei der erstinstanzlichen Gerichtsverhandlung am 27.09.2022 vor dem Landgericht Ellwangen wurden die beiden Männer nun wegen Computerbetruges in 138 Fällen bzw. Beihilfe hierzu zu Haftstrafen von vier und zweieinhalb Jahren verurteilt. Zudem wurde die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro gegen sie ausgesprochen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

