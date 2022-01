Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220121 - 0071 Frankfurt-Sossenheim: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 21. Januar 2022, gegen 02.30 Uhr, wurde durch Zeugen der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schaumburger Straße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte dort eine im Erdgeschoss befindliche Wohnung. Mehrere Bewohner des Hauses wurden evakuiert und medizinisch behandelt. Darunter befand sich auch ein 30-jähriger Mann, der sich auf dem Balkon der Brandwohnung befand. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Wohnung betreten konnten, fanden sie dort die 23-jährige Lebensgefährtin des 30-Jährigen vor. Die Frau war ohne Bewusstsein und musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Wie sich dann herausstellte, wollten die 23-Jährige und der 30-Jährige den Mietern der Brandwohnung in der irrigen Annahme helfen, diese befänden sich noch in den Räumlichkeiten. Die Mieter, Sie 80 Jahre, Er 85 Jahre, hatten die Wohnung jedoch bereits verlassen. Die Wohnung wurde durch die Flammen vollständig zerstört, der Sachschaden beziffert sich auf etwa 150.000 EUR. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell