Polizei Braunschweig

POL-BS: Kontrollen im Stadtgebiet - Viele Verkehrsverstöße

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 01.11.2022 - 02.11.2022

In den vergangenen zwei Tagen führte die Braunschweiger Polizei wieder Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag hier, mit Beginn der dunklen Jahreszeit auf der Vorschriftsmäßigkeit von Zweirädern. Am Dienstag kontrollierte die Fahrradstaffel am Nachmittag im gesamten Stadtgebiet. Es wurden dabei insgesamt 56 Verstöße bei Radfahrern festgestellt. Bei einer Kontrolle am heutigen Vormittag am Hauptbahnhof wurden weitere 24 Verstöße geahndet. 11 Mal missachteten Verkehrsteilnehmer das Rotlicht der Ampel und 8 Mal fuhren Fahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung. Hinzu kamen noch dreimal bemängelte Ausrüstung sowie zweimal eine Beeinträchtigung des Gehörs.

In allen Fällen wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell