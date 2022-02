Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drogen bei Personenkontrolle aufgefunden

Lauterecken (ots)

Wohnungsdurchsuchung nach Rauschgiftfund. Am Sonntagabend wurde ein 44-Jähriger in der Hauptstraße überprüft. Bei der Kontrolle fanden Beamte in seiner Umhängetasche Drogen und stellten diese sicher. Aufgrund weiterer Ermittlungen führte die Streife noch eine Durchsuchung beim vermeintlichen Verkäufer durch. Auch hier konnten Drogen gefunden und sichergestellt werden. Beide Tatverdächtige müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen. |pilek

