POL-BOR: Ahaus - Hyundai angefahren und geflüchtet

Borken (ots) - Tatorte: Borken, Innenstadt; Tatzeit: 12.11.22, zwischen 18.45 Uhr und 19.30 Uhr; Am Samstagabend trieben Pedelecdiebe in der Borkener Innenstadt ihr Unwesen. Drei Pedelces wurde gestohlen. Die Tatorte befinden sich am Markt, der Parkstraße und der Raesfelder Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

