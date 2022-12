POL-HA: Betrug rechtzeitig erkannt und Überweisung rückgängig gemacht

Hagen-Haspe (ots) - Am Dienstag (27.12.2022) gegen 06.45 Uhr kam eine 33-Jährige mit ihrem Auto von ihrer Fahrspur ab, verunfallte und verletzte sich dabei leicht. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor die Hagenerin in der Rechtskurve, die von der Enneper Straße auf die Grundschötteler Straße in Richtung Wetter führt, die Kontrolle über den Audi und rutschte in den VW eines 57-Jährigen. Der Mann hatte an einer Ampel ...

mehr