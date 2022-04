Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebe unterwegs - Polizei mahnt zur Vorsicht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmeroder Markt

07.04.2022, 11.27 Uhr

Wolfsburg, Fallersleben, Am Neuen Tor,

07.04.2022, 12.00 Uhr

Wolfsburg, Hattorf, Brandgehaege

07.04.2022, 13.30 Uhr

In der vergangenen Woche kam es in Wolfsburg wieder vermehrt zu Taschendiebstählen. Allein Donnerstagmittag wurden drei Taten bei der Polizei angezeigt.

Die erste Tat ereignete sich in einem Discounter am Detmeroder Markt. Beim Bezahlen an der Kasse stelle eine 68-Jährige fest, dass ihr Portemonnaie aus ihrem Einkaufstrolley entwendet worden war.

Wenig später erschien eine 71-jährige Fallersleberin in der Polizeistation und zeigte den Diebstahl ihrer Geldbörse an. Diese war ihr beim Einkaufen in einem Discounter in der Straße Am Neuen Tor aus ihrer Handtasche gestohlen worden.

Am spätem Mittag bezahlte ein 67-jähriger Wolfsburger seine Einkäufe in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Brandgehaege. Sein Portemonnaie legte er auf seine Einkaufstasche im Einkaufwagen. Auf dem Weg zum Ausgang wurde der 67-Jährige von einem etwa 175 Zentimeter großen Mann mit kurzen, dunklen Haaren angerempelt. Zu Hause bemerkte der Wolfsburger dann den Verlust seines Portemonnaies.

Immer wieder gelingt es den Taschendieben an die Portemonnaies ihrer Opfer zu kommen. Sie stellen sich in den meisten Fällen so geschickt an, dass die Tat nicht bemerkt wird oder lenken die Betroffenen durch Fragen oder Anrempeln ab, um einem Komplizen den Geldbörsendiebstahl zu ermöglichen. Die Polizei rät, dass Portemonnaie dicht am Körper, möglichst in einer Tasche mit Reißverschluss zu tragen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell