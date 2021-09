Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Unbekannter Exhibitionist erschreckt Frau

Homberg (ots)

Bad Zwesten

Exhibitionist im Kurpark Tatzeit: 12.09.2021, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr Ein unbekannter männlicher, halbnackter Exhibitionist zeigte sich gestern Vormittag im Kurpark einer 59-jährigen Frau. Die Frau war allein im Kurpark unterwegs, als sie auf einer Parkbank im Rosengarten einen Mann bemerkte, welcher nur mit einem T-Shirt bekleidet war. Dieser Mann masturbierte dabei an seinem Glied. Die erschrockene Frau lief daraufhin schnellstmöglich von dort weg. Von dem Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 30 - 50 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare und war zur Tatzeit nur mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell