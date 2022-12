Polizei Hagen

POL-HA: 64-Jährige Randaliererin schlägt gegen Taxi - Polizeibeamte nehmen die Frau in Gewahrsam

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend (27.12.2022) in Hohenlimburg eine 64-jährige Randaliererin in Gewahrsam. Gegen 19.00 Uhr rief ein Taxifahrer die Polizei zum Frankenweg, weil es dort zu Streitigkeiten mit der 64-Jährigen kam. Diese wollte zunächst nicht aus dem Taxi aussteigen und auch nicht für die Fahrt bezahlen. Anschließend schlug sie mehrfach von außen gegen das Auto und ging dann in ein Mehrfamilienhaus. Im Beisein der Polizisten kam die Frau wieder aus dem Haus heraus und wollte weg gehen. Als die Beamten sie zur Klärung des Sachverhaltes festhielten, versuchte sie sich immer wieder loszureißen, beruhigte sich aber kurz darauf. Wenig später wurde die 64-Jährige wieder aggressiv. Dabei beleidigte sie die Polizeibeamten und spuckte in deren Richtung. Sie legten der Frau Handschellen an und brachten sie zum Polizeigewahrsam. (sen)

