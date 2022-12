Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Einbrüche in einen Kiosk innerhalb einer Nacht

Pößneck (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr verschafften sich der/die unbekannten Täter unberechtigt Zutritt zu einem Kiosk in der Straubelstraße in Pößneck, entwendeten Tabakwaren und flüchteten anschließend. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme und Spurensicherung am Tatort waren die Einsatzmaßnahmen vorerst beendet. Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte fest, dass der/die unbekannten Täter in der Nacht zum Donnerstag erneut unberechtigt in den Kiosk eingedrungen sind und sich an Tabakwaren sowie alkoholischen Getränken bedientet haben. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03672-4170 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell