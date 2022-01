Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Automatenaufbruch auf dem Golfplatz Rheden - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Bereits in der Zeit vom Nachmittag des 13.01.2022 bis zum Vormittag des 15.01.2022 wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein auf dem Gelände des "Sieben-Berge"-Golfclubs am Talweg in Rheden aufgestellter Automat für Golfbälle aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, dass sie sich unter der Telefonnummer 05068-93030 an das Polizeikommissariat Elze oder der Telefonnummer 05182- 923370 an die Polizeistation Gronau (Leine) wenden.

