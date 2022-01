Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spiegel beschädigt

Hildesheim (ots)

Alfeld: Eine Unfallflucht wurde am Donnerstag früh aus der Hildesheimer Straße in Höhe der Hausnummer 82 gemeldet. Zwischen 09:55 und 10:10 Uhr hatte hier ein Unbekannter den Außenspiegel eines geparkten schwarzen Pkw VW Polo gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Die Polizei in Alfeld, Tel. 05181/9116-115, bittet um Zeugenhinweise.

