POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeuge nach Unfallflucht in der Bahnhofstraße gesucht

Pforzheim (ots) - Einbrecher sind in ein Wohnhaus eingedrungen und haben Beute in noch unbekannter Höhe gemacht. Im Zeitraum von Mittwoch bis Montagnachmittag sind Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus in Möttlingen in der Otto-Haug-Straße eingedrungen. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Die Höhe des Diebesgutes kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ...

mehr