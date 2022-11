POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Verkehrsunfall: Drei Personen nach Frontalzusammenstoß im Krankenhaus

Pforzheim (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Samstagmorgen in Pforzheim werden Zeugen gesucht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam ein Pkw-Lenker am Samstagmorgen gegen 05 Uhr in der leicht abschüssigen Yorckstraße in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs Am Hauptgüterbahnhof nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Opel. ...

mehr