Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streit in einer Bar

Am Sonntag randalierten wohl zwei Männer in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr trafen ein 33-Jähriger und ein 39-Jähriger bei einer Bar in der Hauptstraße aufeinander. Wie in der Vergangenheit häufiger, entbrannte auch dieses Mal ein Streit zwischen den beiden. Weil die Polizei hinzukam, flüchteten die Parteien. Nach und nach kamen sie jedoch wieder zurück und erklärten sich. In diesem Zuge erteilten die Beamten dem 33-Jährigen einen Platzverweis für die ganze Innenstadt, weil er davor schon negativ am Bahnhof aufgefallen war. Außerdem fand die Polizei bei ihm etwa ein Gramm Marihuana. Zu weiteren Straftaten kam es nicht, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

+++++++ 1512450

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell