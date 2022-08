Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Straßenbahn rammt Auto

Am Montag erlitt eine Frau in Ulm Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 9 Uhr fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Opel in der Albert-Einstein-Allee in Richtung Science Park 2. An der Einmündung Staudingerstraße wendete sie trotz Verbot und fuhr über die Schienen. Dabei übersah sie eine Straßenbahn, die in gleicher Richtung fuhr. Die Bahn fuhr mit ihrer Front in die Fahrerseite des Autos hinein und schleifte den Opel mehrere Meter mit. Die 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sanitäter brachten sie in eine Klinik. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um Insassen der Straßenbahn. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden keine Fahrgäste verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

