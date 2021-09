Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Elektro-Roller ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt

Bittstädt, Am Heiligen Brunnen (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 25.09.2021 gegen 13:06 Uhr befuhr ein 33- jähriger mit seinem E-Roller die Straße "Am Heiligen Brunnen". Hier wurde er durch Polizeibeamte angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. An dem E-Roller waren keine Versicherungskennzeichen angebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 33-jährigen eingeleitet.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell