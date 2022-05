Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: PKW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 23.00 Uhr und Montag 05.00 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter die linke Fahrzeugseite eines VW, der in der Ziegelgartenstraße in Vaihingen an der Enz abgestellte war. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werde gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

