Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 17-Jähriger verletzt Apotheken-Mitarbeiterin

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagvormittag mussten Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg nach einem versuchten räuberischen Diebstahl ein Gebäude in der Karlstraße in Ludwigsburg umstellen. Kurz nach 10.00 Uhr betrat ein 17-jähriger Tatverdächtiger eine Apotheke am Schillerplatz und legte ein vermutlich gefälschtes Rezept für ein verschreibungspflichtiges Schlaf- bzw. Beruhigungsmittel vor. Die 26 Jahre alte Apotheken-Mitarbeiterin schöpfte bereits Verdacht, da der Jugendliche nervös wirkte. Als sie Rezept und Medikament in der Hand hielt, versuchte der Tatverdächtige ihr die Tabletten zu entreißen, wobei er gegen ihre Hand schlug. Trotz der Attacke gelang es der Frau im Besitz des Medikaments zu bleiben. Als der 17-Jährige die Flucht ergriff, nahm die 26-Jährige die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Nachdem die Beamten das Gebäude, in das er geflüchtet war, umstellt hatten, wurde es durchsucht. Der 17-jährige Jugendliche konnte im Obergeschoss vorläufig festgenommen werden. Er wurde anschließend zur Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gebracht, die die Ermittlungen übernahmen. Die 26 Jahre alte Frau musste sich aufgrund der Verletzung in ärztliche Behandlung begeben.

