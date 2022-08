Ulm (ots) - Unbekannte schlugen zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 15.30 Uhr das Fenster einer Scheune in Laupheim-Untersulmetingen ein. So gelangten sie ins Innere des Gebäudes am Weiherweg. Die Täter wühlten in Schränken und fanden zwei Sägen, einen Trennschleifer, 40 Liter Diesel und Benzin sowie ...

mehr