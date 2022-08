Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/Schemmerhofen - Einbrecher machen Beute

Am Wochenende waren Unbekannte bei Laupheim auf Diebestour.

Ulm (ots)

Unbekannte schlugen zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 15.30 Uhr das Fenster einer Scheune in Laupheim-Untersulmetingen ein. So gelangten sie ins Innere des Gebäudes am Weiherweg. Die Täter wühlten in Schränken und fanden zwei Sägen, einen Trennschleifer, 40 Liter Diesel und Benzin sowie weitere Werkzeuge. Die Gegenstände machten sie zu ihrer Beute und flüchteten damit. Ob auch eine Bude auf dem Nachbargrundstück von den Einbrechern angegangen wurde, zeigen die weiteren Ermittlungen der Polizei Laupheim.

Am Wochenende waren Unbekannte auch in Schemmerhofen aktiv. Die Scheune steht am Wasserlauf Erlengraben und wurde das Ziel der Täter. Sie hebelten eine Schließvorrichtung auf und gingen ins Innere. Dort saugten sie augenscheinlich 100 Liter Diesel aus zwei Traktoren ab. Damit flüchteten sie.

In beiden Fällen sicherten die Beamten Spuren am Tatort. Zeugen werden gebeten, sich unter 07392/96300 zu melden.

Mit ihrer Aktion "Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

