POL-HA: Bereichsbetretungsverbot in der Innenstadt durchgesetzt

Hagen-Altenhagen (ots) - In dem Zeitraum zwischen Dienstagabend (27.12.2022) und Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter das Auto eines 27-jährigen Mannes in Altenhagen auf und bauten Bedienelemente aus. Am Mittwoch, gegen 08.00 Uhr, bemerkte der Hagener die Aufbruchspuren an seinem in der Straße Ginsterheide geparkten Mercedes. Die hinzugerufenen Polizeibeamten ...

