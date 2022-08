Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen -Diebstahl eines Leichtkraftrades-

Altenkirchen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 11.08.2022, auf Freitag, 12.08.2022, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Hof in der Kumpstraße einen Motorroller der Marke Peugeot. Das Fahrzeug konnte am Freitag, 12.08.2022, gegen 07.00 Uhr, in beschädigtem Zustand auf dem Kinderspielplatz in der Straße Auf dem Steinchen festgestellt werden. Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern sind an die PI Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell