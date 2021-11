Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Norderbrarup - Messing-Grableuchte von Grab entwendet, Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Norderbrarup (ots)

Im Zeitraum von Montag (15.11.21) bis Samstag (20.11.21) ist es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf dem Friedhof in Norderbrarup gekommen. Dort ist von einem Grab, auf dem neuen Teil des Friedhofs, eine Grableuchte aus Messing von einem Marmorsockel abgetrennt worden. Die Leuchte wurde für dieses Grab von einem Steinmetz angefertigt und hatte einen Neuwert von ca. 300 EUR. Die Polizeistation in Süderbrarup hat die Ermittlungen dieses dreisten Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 04641-4809830 oder per E-Mail: Suederbrarup.PSt@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell