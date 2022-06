Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag auf dem Geh- und Radweg der Popenser Straße in Aurich ereignet hat. Ein zwölfjähriger Junge fuhr gegen 9 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Leerer Landstraße. In Höhe eines dortigen Supermarkts näherte sich nach ersten Erkenntnissen ein unbekannter Radfahrer von hinten und hielt den Jungen offenbar am Schulranzen oder am Fahrradkorb fest. Der Junge verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Kreuzstraße fort. Er soll ein grünes Fahrrad gefahren haben und etwa 16 bis 18 Jahre alt sein. Die Polizei bittet um Hinweise auf den jugendlichen Radfahrer unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in Aurich an der Oldersumer Straße. Auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Peugeot 407 an der Beifahrerseite. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Zu dem Unfall kam es zwischen 8 Uhr und 12.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

