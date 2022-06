Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Farbschmierereien

In Esens kam es am Wochenende zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Unbekannte besprühten im Bereich Wittmunder Straße, Emder Straße und Dornumer Straße unter anderem eine Ortstafel, ein Werbebanner und mehrere Gebäude mit Sprühfarbe. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstagabend und Montagmorgen. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Eversmeer - Frontscheibe beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Sonntag in Eversmeer. Zwischen 4 Uhr und 10 Uhr wurde die Frontscheibe eines DRK-Fahrzeugs in der Schulstraße zerstört. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Wittmund kam es zu einer Unfallflucht. Am Freitag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr stieß ein Unbekannter auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Esenser Straße gegen die Front eines schwarzen Mercedes. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Möglicherweise fuhr er ein Fahrzeug mit weißer Lackierung. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegne unter Telefon 04462 9110.

Eversmeer - Radfahrer verletzt

In Eversmeer kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Ein 43 Jahre alter Audi-Fahrer aus Neuschoo wollte gegen 15.15 Uhr von der Nenndorfer Straße auf den Königsweg einbiegen und übersah hierbei einen von rechts kommenden Radfahrer. Sie stießen zusammen und der 57-jährige Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

