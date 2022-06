Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund: Neue Erkenntnisse zum Brandgeschehen in Leezdorf

Landkreis Aurich (ots)

Neue Erkenntnisse zum Brandgeschehen in Leezdorf

Nach dem Brand in einem Apartmenthauses am 14.06.2022 im Sträkweg in Leezdorf liegt nun das Gutachten des von der Staatsanwaltschaft Aurich beauftragten Brandsachverständigen vor. Den Ermittlungen zufolge kann ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Es ist von einer Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 18-jährigen Gast aus Stuttgart. Er war bei dem Feuer leicht verletzt worden und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Inzwischen befindet sich der Beschuldigte in einer psychologischen Einrichtung. Die weiteren Ermittlungen zur Tat dauern an.

