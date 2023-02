Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230221.3 Horst: Brand einer Scheune eines Erlebnishofes - Zeugen gesucht

Horst (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag ist eine Scheune des Hofes "Dannwisch" in Horst aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Einiges an landwirtschaftlichem Gerät sowie Tiere konnten gerettet werden. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.

Gegen 13:30 Uhr entdeckten Mitarbeiter den Brand in der Scheune auf dem Hof in der Straße Dannwisch. Ein paar der in der Scheune gelagerten Maschinen und Anhänger sowie dort untergebrachte Tiere konnten rechtzeitig aus den Flammen gerettet werden. Eine große Menge an Heu verbrannte. Das Feuer zerstörte die Scheune vollständig und zog ebenfalls ein Nachbargebäude in Mitleidenschaft. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf etwa 750.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Zuge dessen bittet die Polizei Besucher des Hofes darum, ihre Beobachtungen im relevanten Zeitraum der Bezirkskriminalinspektion in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821-6020 mitzuteilen.

Sarah Prediger

