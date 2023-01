POL-BOR: Ahaus - Zusammenstoß beim Abbiegen

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Tünter Heide Tatzeit: zwischen 05.01.2023, 13.00 Uhr, und 06.01.2023, 08.00 Uhr; Etwa 500 Kilo Kupferkabel haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Rhede entwendet. Die Täter waren auf unbekannte Weise in eine Lagerhalle an Tünter Heide gelangt und dort verlegtes Kabelmaterial gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) ...

mehr